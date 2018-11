Inter, Stankovic: «Se la Juve andrà in difficolta, i nerazzurri ci saranno»

L’ex centrocampista dell’Inter, Dejank Stankovic, ha parlato del momento dei nerazzurri e della crescita di Brozovic

«Anche la Juve vivrà momenti di difficoltà e l’Inter dovrà esserci», così Dejan Stankovic a La Gazzetta dello Sport, spinge i nerazzurri alla ricerca del primo posto. «Sono stato ad Appiano prima del derby – ha aggiunto il serbo – Ho visto come allenatore e giocatori curavano i dettagli. So che la Juve è favorita, però, mai dire mai». Per l’ex centrocampista nerazzurro, oltre agli evidenti meriti del tecnico Spalletti, c’è stata la crescita in mezzo al campo di Brozovic: «Gli sta riuscendo tutto, detta i tempi, dà ritmo, è sicuro. Non ha più gli alti e bassi di due anni fa e ora tutta la squadra gli ruota intorno. Ora è finalmente maturo, ma non va caricato di eccessive pressione: Brozovic, infatti, può ancora migliorare nella tranquillità. Non deve perdere la testa se una giocata non va».