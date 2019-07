Inter su Zapata, ma l’agente smentisce: «Ancora nessun contatto. Se arriveranno offerte valuteremo assieme all’Atalanta»

Per l’Inter il momento è cruciale: gli obiettivi in attacco, Lukaku e Dzeko, sono in cima alla lista della spesa, ma le mire di Conte potrebbero essere anche altre. Si è parlato già dell’interesse per Cavani e quello per Zapata: l’agente del colombiano, però, sembra voler smentire i rumours a fcinter1908.it:

«Non abbiamo avuto nessun contatto con l’Inter per Zapata. Futuro? Se arriveranno offerte, le valuteremo assieme all’Atalanta. Aspetta la chiamata di una grande squadra? Duvan è concentrato solamente sull’Atalanta che è il suo club».