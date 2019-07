Inter, subito Dzeko. Poi Cavani: apertura del Matador

L’Inter si avvicina a Edin Dzeko e ragiona anche su Edinson Cavani. Il Matador può lasciare la Francia: le ultimissime

L’Inter cerca il nuovo centravanti, anzi, cerca un nuovo doppio centravanti. Marotta ha aumentato l’offerta per Edin Dzeko fino a 15 milioni ma non è da escludere uno scambio con Mauro Icardi (si parla però di un conguaglio da 40-50 milioni per i nerazzurri).

Nel frattempo, secondo La Gazzetta dello Sport, è arrivato uno spiraglio per Edinson Cavani. Il Matador ha aperto ai nerazzurri e ragiona sul possibile addio immediato al PSG (ha un solo anno di contratto), l’Inter offrirebbe un triennale da 9 milioni l’anno. L’affare rimane complicato ma ora c’è uno spiraglio.