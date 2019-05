Daniele De Rossi all’Inter? Spunta l’ultima suggestione di calciomercato sul capitano della Roma, pronto all’addio

Daniele De Rossi lascerà la Roma. Ieri l’annuncio in conferenza stampa da parte del giocatore romano e romanista. Quale futuro per DDR? Il futuro è da decifrare, come ha svelato lo stesso calciatore. Una cosa è certa: Daniele continuerà a giocare.

Ieri non ha parlato di destinazioni plausibili e, a domanda sul possibile futuro in Italia, non ha risposto e non ha smentito. Secondo Repubblica è spuntata la suggestione Inter per Daniele De Rossi. Voci ricorrenti dicono che Conte sarebbe felicissimo di averlo all’Inter ma sembra difficile immaginare Daniele con addosso un’altra maglia italiana.