Antonio Conte incontra Zhang a Nanchino. Summit di mercato con Marotta e Ausilio: Conte vuole Lukaku e Dzeko

Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio incontreranno oggi a Nanchino il presidente Steven Zhang per un atteso vertice in casa Inter sul mercato (oggi andrà in scena anche una cena con Zhang Jindong). Il tecnico vuole i due attaccanti Lukaku e Dzeko ma non solo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore chiederà anche un esterno mancino per rimpiazzare Perisic e un nuovo centrocampista centrale.