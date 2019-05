Inter, a Napoli per blindare il terzo posto: vale un vero e proprio “tesoretto”

L’Inter questa sera sarà di scena a Napoli per blindare il terzo posto: il piazzamento vale un vero e proprio “tesoretto”

Chi l’ha detto che concludere il campionato al secondo o al quarto posto non faccia differenza? Certo: con i nuovi metodi d’accesso alla Champions League, il verdetto sportivo a fine anno resta il medesimo. Ma in palio, a seconda del piazzamento, ci sono anche diversi milioni di euro.

Lo sa bene l’Inter, che già questa sera al San Paolo contro il Napoli vuole chiudere il discorso terzo posto. In soldoni: rispetto alla quarta piazza, andando a completare il podio di questo campionato, i nerazzurri incasserebbero 0.8 milioni in più dalla Lega Serie A, 2.5 milioni in più dalla ripartizione dei diritti tv e 2.5 milioni in più dal market-pool della prossima Champions. Totale quasi 6 milioni: mica briciole.