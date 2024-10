Inter, Thuram-Lautaro problemi con le nazionali: l’argentino fermato dall’uragano, il francese ha male alla caviglia

Tutto sul momento di forma di Marcus Thuram e Lautaro Martinez dell’Inter in vista degli impegni in nazionale con Argentina e Francia

La ThuLa, ovvero Marcus Thuram e Lautaro Martinez, oltre a fare la fortuna dell’Inter è un patrimonio tecnico delle proprie nazionali. Ma non è un momento facile per ognuno dei due, per motivi diversi. Lautaro vorrebbe proprio con l’Argentina riscattare un periodo nerazzurro che lo vede in crescita, ma ancora lontano da quel rendimento che fa la differenza. Il problema è che l’Albiceleste è rimasto bloccato per lunghe ore all’aeroporto di Miami, il tornado Milton non guarda in faccia nessuno. Solo dopo ore il trasferimento in Colombia è riuscito, in attesa di trasferirsi in Venezuela per l’incontro valido per le qualificazioni mondiali.

Thuram invece si sta allenando a parte con la Francia e Didier Deschamps ha ammesso che in questo momento la sua presenza è in dubbio. Sarebbe un’occasione persa per riconnettere quel filo del gol che con la nazionale non ha, come dimostrano i soli due gol segnati in 26 partite.