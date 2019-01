Inter-Traorè, tutto vero. Il presidente Corsi conferma: «I nerazzurri sono interessati»

Il presidente dell’Empoli, Corsi, fa il punto sul giocatore: «Su di lui tre club di cui uno francese, ma non ci sono il Napoli e la Roma»

L’Inter è veramente interessata a Traorè, il gioiellino dell’Empoli. Lo ha ammesso il presidente del club toscano, Renzo Corsi, in un’intervista a Radio «Sono tre le squadre che ce l’hanno chiesto recentemente, una è proprio l’Inter, mentre Napoli e Roma non ci hanno contattato. Un’altra squadra è francese, un club che gioca stabilmente in Champions League». Facile pensare che si possa trattare del Lione, ma è davvero significativa l’ammissione sull’Inter, che tra l’altro ha affrontato l’Empoli proprio nell’ultima giornata d’andata, con Traorè in grande evidenza per dinamismo, corsa, capacità di coprire gli spazi in mezzo al campo.

L’Empoli valuta il suo centrocampista 15 milioni. Cifra che non spaventa i nerazzurri sempre attenti al mercato dei giovani e che potrebbero approfondire i discorsi con i toscani, provando a sbaragliare la concorrenza.