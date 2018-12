Inter, senti Valverde: «Domani farò turnover. Suarez non giocherà»

In conferenza stampa Ernesto Valverde non rassicura totalmente l’Inter, annunciando che adotterà un massiccio turnover contro gli Spurs

Conferenza stampa di vigilia anche per Ernesto Valverde che presenta così la sfida al Tottenham di domani: «Contro il Tottenham ci aspettiamo una partita difficile perché sono molto forti fisicamente e tatticamente e si giocano la qualificazione. Andremo in campo per vincere, come è successo in altre occasioni. Siamo già qualificati per nostri meriti e non è una situazione diversa rispetto all’anno scorso, quando Sporting Lisbona si giocava la qualificazione e abbiamo vinto comunque. Quindi cercheremo la vittoria riconoscendo quanto è forte l’avversario, ma rispettiamo la competizione e le squadre coinvolte».

Il tecnico dei blaugrana ha poi spaventato i tifosi dell’Inter: «E’ vero che domani ci sarà qualche cambio, perché siamo già qualificati e daremo un po’ di riposo a qualcuno dopo la partita di sabato. So che il Tottenham ha fatto riposare alcuni giocatori, come Harry Kane. Noi abbiamo dei giocatori con qualche fastidio come Luis Suarez e avendo due partite nel giro di tre giorni è chiaro che non ho idea di forzarlo per i suoi problemi al ginocchio. Messi? Entro 24 ore lo saprete». Ma poi ha aggiunto: «L’Inter non deve temere nulla e giocare la sua partita come se fosse contro il Tottenham. La nostra intenzione è quella di vincere, non c’è dubbio.Arthur? Spero di averlo a disposizione. L’altro giorno non volevo convocarlo perché ci aspettava una dura partita contro l’Espanyol. Lo valuteremo in allenamento. Pensiamo che Vermaelen sia in grado di giocare, lo abbiamo già verificato nella partita di Coppa. Noi vogliamo vincere perché vogliamo seguire il percorso di imbattibilità nel nostro campo che dura da diverse partite. Rispettiamo il Tottenham e Inter, ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro».