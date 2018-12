Inter, Vecino rivela: «Mi piace molto giocare da mezzala»

Matias Vecino torna in campo con l’Inter nel nuovo ruolo assegnatogli nel 2° tempo da Spalletti: «In questa posizione sono più libero».

Fra le note positive per l’Inter nella gara contro il Chievo a Verona c’è anche il ritorno in campo a partita in corso di Matias Vecino, subentrato a Nainggolan nel corso della ripresa. Per l’uruguayano, impiegato nell’insolito ruolo di mezzala, l’infortunio è ormai alle spalle. «Con il nuovo ruolo sicuramente i miei compiti cambiano un po’, – ha dichiarato il centrocampista a “Inter TV” – giocando da mezzala sono più libero, lo avevo già fatto nel passato e mi piace molto. Io sto abbastanza bene, l’importante è riacquistare la forma e riprendere a giocare».

Quanto al pareggio del Chievo in extremis, Vecino non nasconde l’amarezza per un risultato che poteva essere diverso per i nerazzurri: «Abbiamo creato diverse occasioni per aumentare il vantaggio, – ha evidenziato l’uruguayano – spiace perdere punti in questa maniera. Dovevamo chiuderla prima e fare meglio sul loro gol».

