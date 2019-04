Inter, vertice con Zhang in settimana per decidere: Spalletti o Conte?

Summit in settimana tra la dirigenza dell’Inter e il presidente Zhang. Argomento principale: il futuro allenatore

Ieri sera, Zhang ha guardato la sua Inter pareggiare con la Roma. Un punto che non scompone troppo i nerazzurri dalla terza posizione in classifica. E quando mancano ormai solamente più cinque giornate al termine del campionato: la qualificazione in Champions sembra più concreta che mai.

Nel frattempo, secondo quanto riferito da Tuttosport, è previsto un decisivo vertice in settimana tra la dirigenza dell’Inter (Marotta, Gardini ed Ausilio) e il giovane presidente Zhang. L’argomento principale della discussione sarà, innanzitutto, la spinosa questione allenatore: Zhang simpatizza Spalletti ma la dirigenza proverà a fargli cambiare idea per puntare su Conte.