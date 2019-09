Inter Women, Alborghetti entusiasta: «Siamo un grande gruppo»

Lisa Alborghetti, volto nuovo in casa nerazzurra, ha parlato dagli studi di Sky Sport dell’inizio di stagione dell’Inter Women

Lisa Alborghetti è stato uno dei volti nuovi arrivati in quest’estate all’Inter Women. L’ex giocatrice del Milan ha parlato così dell’inizio di stagione della squadra di Attilio Sorbi.

«L’Inter è bellissima, anche se sono parole un po’ scontate. Siamo un gruppo affiatato di giovani e vecchiette: lavoriamo per fare bene, poi quel che viene viene. È vero che l’Inter è una neopromossa, ma non bisogna dare nulla per scontato»