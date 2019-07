Inter Women, Attilio Sorbi è il nuovo allenatore: il comunicato

Attilio Sorbi è il nuovo allenatore dell’Inter Women: il tecnico era nello staff della Nazionale italiana femminile

Dopo aver comunicato l’interruzione del suo rapporto con la Figc, dove rivestiva il ruolo di vice allenatore della Nazionale femminile, Attilio Sorbi diventa il nuovo tecnico dell’Inter Women. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro.

«Fc Internazionale comunica che Attilio Sorbi è il nuovo allenatore dell’Inter Femminile. Sorbi entra ufficialmente oggi a far parte della famiglia nerazzurra per guidare la Prima Squadra Femminile. In bocca al lupo, Mister» si legge nel comunicato.