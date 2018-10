Inter, Zhang ormai è convinto: vuole portare Marotta in società

Le strade di Marotta e della Juventus stanno per dividersi ufficialmente: l’Inter è sempre più interessata all’ex dirigente bianconero

Ancora pochi giorni e sarà sancita ufficialmente la separazione tra Marotta e la Juventus: la prossima settimana l’assemblea degli azionisti, infatti, lo rimuoverà dalla carica di amministratore delegato. Per quanto riguarda la posizione di direttore generale, invece, Marotta è in attesa: si cerca ancora un accordo sulla rescissione contrattuale. Nel frattempo, non sono mancate le proposte di lavoro, una in particolare da Gravina, futuro presidente della Figc, che lo avrebbe voluto a guidare Club Italia. Marotta, tuttavia, vuole altro e probabilmente lo troverà all’Inter: Steven Zhang sarebbe ormai convinto di portarlo all’interno della società e ci sarebbe stato un nuovo contatto negli scorsi giorni. Marotta andrebbe ad arricchire l’organigramma, già composto da Antonello, Gardini e Ausilio.