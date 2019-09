Inter, Zhang porta un colosso dalla Cina come nuovo main sponsor?

Inter, adesso si infittiscono le voci: Zhang porta un colosso dalla Cina come nuovo main sponsor per il club?

La serata di San Siro, ieri, non ha portato in dote solamente il deludente pareggio dell’Inter contro lo Slavia Praga. Perché in tribuna, a seguire la partita al fianco di Zhang Jindong e del figlio Steven, non è passato insosservato Xu Jiayin. Ovvero il fondatore di Evergrande ed il secondo sviluppatore di real estate in tutta la Cina.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è molto probabile che si stiano ponendo le basi per un futuro accordo in termini di sponsorizzazione. Non è forzato immaginare, insomma, che Evergrande possa diventare il main sponsor del club nerazzurro alla scadenza – nel 2021 – dell’accordo con Pirelli.