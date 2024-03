Inter, i messaggi di Zhang alla squadra prima dell’Atletico

Inter, il presidente Steven Zhang ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in vista dell’impegno di questa sera con l’Atletico

Come riporta La Gazzetta dello Sport come prima della Supercoppa Steven Zhang ha voluto incoraggiare l’Inter a poche ora dalla sfida decisiva in Champions League con l’Atletico Madrid. Il suo invito è arrivato qui a Madrid, ai dirigenti, a Simone Inzaghi con il quale si è sentito al telefono e alla squadra, attraverso il contatto diretto con alcuni leader del gruppo. E’ arrivata, in definitiva, la spinta a prendersi la vetrina che spetta all’Inter, l’ingresso tra le prime otto d’Europa.

Non è un passaggio scontato: il presidente sa che questa è una serata delicata. E così ha trasferito alcuni concetti: la tranquillità dei forti, ovvero la serenità che l’Inter deve avere per un lavoro che è stato svolto ottimamente. E dunque stasera non servirà far altro rispetto a quel che Lautaro e compagni hanno già dimostrato di saper fare. E poi l’orgoglio per il percorso svolto fin qui, che deve essere la ragione per scendere in campo senza paura. E infine, la vicinanza in tutti gli aspetti della proprietà, che ha già promesso un premio di due milioni di euro in caso di approdo ai quarti di finale.

