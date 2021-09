Udinese, Gotti: «Soddisfattissimo dei tre punti, non della prestazione»

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha commentato la vittoria contro lo Spezia

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Dazn ha analizzato la vittoria per 1-0 sul campo dello Spezia.

«Sono soddisfattissimo della vittoria e per i tre punti. Ma non lo sono della partita. Salvo degli aspetti di mentalità, ma non abbiamo interpretato i momenti della partita. Abbiamo sbagliato tanto e concesso cose che non concediamo quasi mai. Ho confidato molto nelle sostituzioni e nel cambio di energia che potevano dare alla squadra».