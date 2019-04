Sala sul Toro: «Derby 4 maggio? Tutta una questione di soldi. E sull’Europa League…» – ESCLUSIVA

Il capitano dell’ultimo scudetto del Toro, Claudio Sala, ha detto la sua sulla lotta Europa League e sulla possibilità di giocare il derby il 4 maggio

Il nome di Claudio Sala sarà sempre legato indissolubilmente alla storia del Toro. Più precisamente all’ultimo Toro che vinse lo scudetto e che ebbe in Claudio Sala il suo capitano. Con la maglia granata, con la quale giocò e vinse dal 1969 al 1980, si guadagnò il soprannome di poeta del gol per gli assist che serviva ai due “gemelli” Paolo Pulici e Ciccio Graziani. Si è anche seduto sulla panchina granata sia come allenatore della Primavera che della prima squadra. Quest’ultimo incarico l’ha ricoperto da dicembre 1988 a maggio 1989 collezionando 20 partite in Serie A. L’ex centrocampista granata ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, offrendo il proprio punto di vista sulla lotta per l’Europa League che vede impegnata la squadra di Mazzarri e sulla possibilità di giocare il derby il 4 maggio.

Anche contro il Parma il Toro ha deluso. Sembrerebbe che il trend dei granata sia: grande con le grandi e piccola con le piccole. Questo comportamento può costare caro in ottica qualificazione…

Il Toro non ha giocato una brutta partita con il Parma. Gli è mancato solo il gol e infatti penso che la squadra di Mazzarri meritasse la vittoria. Ma come dimostrano i risultati ottenuti contro il Bologna in casa, la Spal o la partita d’andata contro il Parma, il Toro presta poca attenzione quando incrocia le cosiddette “piccole” del campionato. Meglio fa quando gioca contro le big dove le motivazioni arrivano da sole. Da qua alla fine dovrà affrontare tre grandi (Lazio, Milan, Juve) e cinque piccole. Il calendario potrà dare sicuramente una mano a patto che si scenda in campo con lo stesso spirito.

Secondo lei il Toro ha le carte in regola per centrare la qualificazione in Europa League?

Sicuramente sì. Il Toro è una squadra forte, dura da abbattere e con un grande entusiasmo. Dipenderà, sicuramente, dalla quota Europa League e da cosa succederà in Coppa Italia. Davanti ai granata ci sono squadre che fanno punti anche in campi ostici (come l’Atalanta a San Siro) quindi non sarà facile, ma ci credo.

I granata forse peccano un po’ di esperienza e malizia nei singoli? D’altronde solo pochi giocatori di Mazzarri hanno giocato con regolarità in Europa

Sì, più che un discorso di gambe credo bisogni parlare di testa. La mentalità in questi frangenti fa la differenza e solo mettendoci tanta concentrazione ed attenzione in ogni partita si potrà centrare l’obiettivo europeo.

Il Toro ha la quarta miglior difesa del torneo e l’undicesimo attacco. Per andare in Europa League servono i gol più che i clean sheet

La squadra di Mazzarri bada più alla fase difensiva e infatti ha una retroguardia di primo livello. Belotti si sta risvegliando solo in queste ultime giornate e il suo apporto sarà fondamentale per lo sprint finale. È evidente, tuttavia, come il Toro attacchi male in partita. Peggio rispetto agli anni scorsi doveva era quasi sempre riuscito ad andare oltre i 50 gol.

Tralasciando per un attimo il discorso Europa League, che idea si è fatto sulla decisione della Lega di giocare il derby il 4 maggio?

Non possiamo protestare più di tanto per un semplice motivo: Sky dà i soldi, Sky dispone, Sky decide. Giocare il derby nel 70° anniversario della strage di Superga non è per nulla bello, ma o ci si ribella a questa situazione dove sono le televisioni a fare da padrone, oppure si accetta quella data. I soldi quando arrivano fanno sempre molto comodo e possono far giocare un derby anche in una data delicata come quella del 4 maggio.

Pronostico secco: il Toro entrerà in Europa League?

Come detto prima tutto dipenderà dal settimo posto. Se con quello si potrà accedere all’Europa League allora credo che i granata ce la faranno, altrimenti diventerà tutto molto più difficile.