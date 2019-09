Inter, la Uefa premia il Settore Giovanile

La Uefa ha premiato il Settore Giovanile dell’Inter, i neroazzurri avevano già ricevuto un riconoscimento a giugno dalla Figc

Il settore giovanile dell’inter è uno dei migliori in Italia. A confermarlo non solo le vittorie nelle categorie giovanili ma anche la quantità di talenti che il settore neroazzurro sforna ogni anno. Zaniolo ed Esposito solo per citarne due. Proprio per questo ieri è arrivato il premio nell’ambito dei Grassroots Awards 2019. L’Inter ha ricevuto dalla Uefa il Silver Prize-Best Professional Club.

Già a giugno il club aveva ricevuto un altro importante riconoscimento dalla Figc. Così ha commentato il responsabile Robero Samaden: «Questi premi sono motivo di orgoglio per il club, il suo settore giovanile e le persone che hanno contribuito a sviluppare, ideare e gestire questi progetti. Tutto ciò rappresenta un grande stimolo per continuare a lavorare».