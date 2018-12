Inzaghi, carica Bologna: «Gara incredibile. Soriano e Sansone? Se arriveranno…»

Le parole di Inzaghi dopo la sconfitta del suo Bologna al San Paolo di Napoli per 3-2, il commento sulle prossime mosse di calciomercato

E’ un Filippo Inzaghi soddisfatto della prestazione ma deluso dal risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Napoli-Bologna: «Abbiamo fatto una gara incredibile ma dobbiamo parlare di una sconfitta, purtroppo questo è il calcio. Siamo una squadra vera, lo abbiamo dimostrato anche qui al San Paolo, ma il risultato non ci premia. Questa, però, è la squadra che piace a me, che gioca a calcio e che sa combattere. Venivamo da un’annata difficile, dobbiamo ritrovare un po’ di certezze ma la squadra sta crescendo. Ripartiamo da questa sera, adesso resettiamo tutto».

La notizia del giorno in casa Bologna è l’arrivo di Sansone e Soriano dal calciomercato invernale: «Fino a questo momento ho cercato di far dare il massimo ai calciatori che avevo in rosa, da domani ragioneremo insieme alla società. Qualsiasi calciatore che potrà darci una mano può far la differenza. Lo ha già detto il presidente, se ci saranno giocatori che possono potenziarci arriveranno. Cosa cambierei se potessi tornare indietro? Pensavo di partire meglio sinceramente, sapevo che sarebbe stato difficile però. La squadra oggi ha dato risposte, probabilmente qualcuno arriverà dal mercato e questo ci aiuterà a crescere, il nostro obiettivo è quello di essere salvi a maggio».