Conferenza Inzaghi, l’allenatore dell’Inter presenta davanti ai media la semifinale contro la Lazio in Supercoppa Italiana

Questa mattina Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida contro la Lazio. L’allenatore dell’Inter parla direttamente da Riyad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro i biancocelesti. L’orario dell’incontro con i media presenti in Arabia Saudita è fissato per le 8:30 (ora italiana)

TURNOVER IN SUPERCOPPA? – «Per le scelte ho ancora un allenamento e mezzo. I ragazzi ieri c’erano tutti ad eccezione di Cuadrado, che è rimasto a Milano. Essendo una finale, ma giocata in due partite, bisognerà farle attentamente. Adesso il mio pensiero è unicamente alla partita di domani con la Lazio».

ARRIVIAMO DA FAVORITI, IN SUPERCOPPA E IN CAMPIONATO CON LA SPINTA DELLA JUVE, COME SI GESTISCE LA PRESSIONE? – «Diciamo che per allenare e per giocare all’Inter bisogna esser abituati ad essere teste di serie ed avere ambizioni. La vivo molto tranquillamente. Per le ambizioni che abbiamo qua, è il primo trofeo stagionale, ma le nostre stesse ambizioni le hanno anche Lazio, Napoli e Fiorentina. Cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che domani incontreremo una squadra che è in striscia positiva da 5 partite e nell’ultima partita ci ha creato difficoltà».

SULLE PAROLE DI ALLEGRI CHE CI HA DEFINITI LADRI E LORO GUARDIE – «Ho sentito e letto qualcosina, penso che sia una normale dialettica del mondo del calcio. E’ tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juve ma non dimenticherei il Milan, un’ottima rosa che in questo momento sta bene».

SEGUI LIVE SU INTER NEWS 24