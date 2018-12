Inzaghi carica la Lazio: «Vogliamo di più. Possibile il cambio di modulo»

Simone Inzaghi ha presentato la sfida tra Lazio e Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico laziale in conferenza stampa

La Lazio non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Simone Inzaghi lo sa bene e proverà a dare una scossa, cambiando modulo, passando alla difesa a 4. Queste le parole del tecnico laziale alla vigilia della sfida con il Cagliari: «Negli ultimi giorni abbiamo provato un determinato assetto ma non si tratta di esperimenti perché lo abbiamo già provato nelle scorse settimane. I ragazzi devono sapere tutto al di la dei moduli contano le motivazioni nelle ultime due abbiamo raccolto solo un punto e questo non mi fa star sereno ma le prestazioni ci sono state. La classifica è corte, il Cagliari verrà qui per giocarsi la partita e dovremo fare bene».

Prosegue Simone Inzaghi: «Il prolungamento del calciomercato è qualcosa di indipendente da noi, siamo una buona rosa che sta cercando di fare il massimo in queste ultime settimane non abbiamo ottenuto quanto avremmo meritato ma dobbiamo fare di più per il mercato – riporta lazionews24.com Ora ci concentriamo su queste tre partite poi ci sarà il tempo per pensarci. Andamento della squadra? Tutti si aspettavano qualcosa in più, dobbiamo lavorare ancora per rendere al meglio. Leiva? Ha fatto gli ultimi due allenamenti completi, ha dato ottimi segnali è fuori da diverso tempo quindi dovrò valutarlo».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM