Inzaghi Lazio, presentata offerta di rinnovo da Lotito: i dettagli

La Lazio si fa avanti per il rinnovo di Simone Inzaghi: ecco le ultime sulla proposta avanzata da Lotito all’allenatore

Aria di rinnovo in casa Lazio per mister Simone Inzaghi, dopo la strabiliante stagione della formazione capitolina in Serie A.

Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe messo sul piatto la seguente proposta di rinnovo: contratto triennale a 2,5 milioni di euro annui (più bonus). Filtra ottimismo dalla Capitale per quanto riguarda la risposta dell’allenatore.