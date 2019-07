Inzaghi: «Ho pensato tanto e sono rimasto alla Lazio con grande spirito»

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa nell’ultimo giorno del ritiro di Auronzo. Le parole del tecnico biancoceleste

Nell’ultimo giorno di ritiro ad Auronzo, Simone Inzaghi parla in conferenza stampa. Il tecnico rivela perché ha deciso di rimanere in biancoceleste e racconta le sue sensazioni.

LAZIO – «Se mi volto verso il mio recente passato vedo un finale esaltante di stagione, composto da una vittoria emozionante in Coppa Italia. Dopo tre anni di lavoro dovevo pensare, riflettere e capire tante cose. Ho pensato tanto ed ora sono qui con un grandissimo spirito. Le mie sensazioni sono ottime, penso che da allenatore della prima squadra, quello che si sta per concludere sia il miglior ritiro svolto dalla mia squadra. Da tecnico percepisco quando si lavora bene qui in ritiro: c’è una grande atmosfera e questa mattina ho fatto i complimenti alla squadra, hanno lavorato molto bene dal primo all’ultimo membro della rosa. Ora chiudiamo questa prima parte di ritiro con l’amichevole con il Mantova. Al termine di tre giorni di riposo ripartiremo ad allenarci il 31 luglio per poi partire in Germania. I sedici giorni trascorsi qui ad Auronzo però sono stati molto importanti».

OBIETTIVI E MERCATO – «Ci piacerebbe arrivare in Champions e ce la metteremo tutta perché abbiamo le nostre carte da giocarci. Il mercato è aperto ed è in continua evoluzione, ci potrebbero essere dei cambiamenti».