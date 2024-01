Salernitana, Inzaghi: «Perso senza subire tiri in porta»

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro il Genoa

PAROLE – «Dispiace perché senza un tiro in porta abbiamo perso perché questo non deve accadere. Non abbiamo mai sofferto, ma ha costruito. C’è stato lo spirito ma gli errori individuali ci hanno penalizzato. Dobbiamo vincerne almeno 7 su 17, io ci credo e anche la gente ci ha aiutato. Quel rigore fortuito ci ha colpito e abbiamo fatto fatica a reagire. Fallo su Tchaouna? A rivederlo si capisce poco, dalla tribuna ho pensato subito al rigore. Orsato era vicino e accettiamo la sua decisione. Nel dubbio siamo poco fortunati. Pensiamo alla prossima. La colpa è nostra e dobbiamo reagire. Mercato? Abbiamo un direttore bravo e io penso ad allenare chi mi prendono. Mi preoccupo poco di quello, movimenti ci sono».