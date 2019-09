Inzaghi: «Serie A? Tifo Ancelotti. Piatek e la maledizione? Devo benedirlo»

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato del suo mentore Ancelotti e della “maledizione della numero 9” vestita da Piatek

Intervistato da Sky Sport, Pippo Inzaghi, storico attaccante del Milan e ora alla guida del Benevento, ha parlato di Ancelotti e di Piatek. ecco le dichiarazioni.

ANCELOTTI – «Lo sento spesso. Lui è un icona per noi allenatori. Quando non gioco faccio il tifo per lui».

PIATEK E LA MALEDIZIONE DELLA 9 – «Mi fa un po’ sorridere. Ieri scherzavo a riguardo col vice di Giampaolo, Francesco Conti, che è un amico. quando andrò a Milano lo benedirò personalmente».