Iran, Stramaccioni riceve una nota di censura dalla Federazione

Censura per Stramaccioni in Iran: ecco quanto ha dichiarato la Federazione dopo le affermazioni polemiche dell’allenatore dell’Esteghlal

Clamoroso in Iran: il tecnico dell’Esteghlal Stramaccioni ha ricevuto una nota di censura da parte della Federcalcio locale. Oltre al danno arriva la beffa per l’allenatore ex Inter, bloccato in aeroporto.

«Comportamento non professionale e dichiarazioni non vere», questa la motivazione della Federcalcio iraniana. Il presidente del club però afferma che è tutto risolto: «Stramaccioni è un grande uomo e crediamo che possa conseguire grandi risultati per la squadra».