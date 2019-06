Iscrizioni Serie B, tutto come un anno fa: tre società a rischio tra problemi economici e fidejussioni fantasma

Cambiano i nomi, ma non la sostanza. Inevitabile, quando i problemi non si riescono ad estirpare alla base. E, allora, siamo di nuovo da capo. Come dodici mesi fa, quando Avellino, Bari e Cesena furono costrette ad alzare bandiera bianca ed a ripartire dalla Serie D.

Uno scenario da cui difficilmente riuscirà a svicolarsi il Palermo, alle prese con una fidejussione mai arrivata a destinazione per l’iscrizione al prossimo campionato. Ma il club rosanero è un buona compagnia. A rischio la partecipazione alla prossima Serie B anche di Trapani e Chievo, a causa di timbri mancanti nel primo caso e di date sui documenti incongruenti nel secondo. Tre piazze a rischio: tutto come un anno fa.