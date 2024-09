Israele, Peretz: «Da un anno indossare QUESTA maglia ha un SIGNIFICATO in più, vogliamo rendere FELICE la nostra gente»

Le parole di Dor Peretz, calciatore israeliano, sulla partita da giocare contro l’Italia. Tutti i dettagli

Dor Peretz, centrocampista di Israele ed ex Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Italia.

PASSATO IN ITALIA – «Per me ogni partita è importante, in ogni gara voglio dare il 100%. Sia dal punto di vista personale che per la nostra nazionale. Io faccio tutto ciò che serve per la nazionale, anche se devo entrare a gare in corso. Io faccio tutto per questa squadra».

ITALIA – «Noi prendiamo con serietà ogni partita, domani daremo il 100% contro l’Italia. E’ un top club e vogliamo affrontarlo al meglio».

GIOCARE PER ISRAELE – «E’ dal 7 ottobre dello scorso anno che indossare la maglia di Israele vuol dire qualcosa di più del semplice calcio, vogliamo regalare felicità allo stato di Israele».

STADIO A PORTE CHIUSE – «Per noi è molto triste, ma non è questa ora una cosa importante per il nostro paese. Proveremo a rendere felici gli spettatori che saranno presenti».