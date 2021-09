James Rodriguez, l’Istanbul Basaksehir tenta il colpo: chiesto il prestito del colombiano

L’Istanbul Basaksehir starebbe tentando il colpo James Rodriguez: chiesto il prestito all’Everton

Chiusa la finestra di calciomercato quasi in tutta Europa, James Rodriguez pare destinato a restare relegato all’Everton ma non è detto l’ultima parola. Come riportato da Marca, infatti, il futuro del colombiano potrebbe essere in Turchia.

L’Istanbul Basaksehir avrebbe messo nel mirino il talento ex Real Madrid e, dato che il mercato turco chiude i battenti il 7 settembre, avrebbe chiesto ai Toffees il prestito di James Rodriguez.