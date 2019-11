Disfatta armena, il tecnico: «Se non mi cacciano mando via tutti» – VIDEO

Armenia, brutta disfatta per la Nazionale che ha subito ben nove gol nella serata di ieri

Una serata che l’Armenia difficilmente dimenticherà. Nove gol in una competizione europea sono tanti, troppi per non far prendere decisioni molto dure al tecnico che ne ha parlato in conferenza stampa.

«Se i miei dirigenti pensano che sia tutta colpa mia io domani sono pronto a smettere come allenatore. Se la Federazione decide che io devo continuare il mio lavoro io devo completamente cambiare la Nazionale».