Italia, Sinner incontra gli Azzurri a Miami

Italia, gli Azzurri di Luciano Spalletti hanno ricevuto la visita di Yannik Sinner durante il ritiro a Miami

Yannik Sinner ha fatto visita agli Azzurri nel loro ritiro di Miami. La Nazionale Italiana si trova al momento a Miami per le sfide contro Venezuela e Ecuador, mentre il numero 3 al mondo del ranking ATP si trovava in Florida per gli Indian Wells Masters, dove ha perso in semifinale contro Alcaraz, vincitore del torneo in finale contro Medvedev. Ad accoglierlo, oltre a Luciano Spalletti c’erano anche Gabriele Gravina e Buffon. Di seguito le parole del ct e del capo delegazione.

BUFFON – «Ti seguo, ti seguiamo sempre con grande orgoglio. Anche i miei figli, che il tennis non l’hanno poi granché seguito, ora ti seguono. La gente parla solo di te».

SPALLETTI – «Ora diventerebbe facile parlare di autodisciplina, di motivazioni. Basta prendere un pezzetto di lui…».