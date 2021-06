Italia, Barella: «Bella atmosfera. Ora battiamo anche il Galles»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine del match di EURO 2020 vinto contro la Svizzera

«In campo si vede che il gruppo è compatto, c’è una bellissima atmosfera in campo e fuori. Riusciamo a vincere e convincere. Non è detto che esca Locatelli per Verratti, posso uscire anche io. Chiunque giochi fa bene, tutto questo in campo ci aiuta. Con il Galles la giocheremo per vincere, questa è la nostra mentalità e sarebbe un’iniezione di fiducia vincerle tutte. Miglior Barella? Lascio a voi le valutazioni».