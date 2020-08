Italia-Bosnia, per ora impossibile a Firenze causa Covid, ipotesi estero ovviamente da valutare previo condizioni di sicurezza ottimali

Italia-Bosnia, per ora impossibile a Firenze causa Covid, ipotesi estero ovviamente da valutare previo condizioni di sicurezza ottimali.

QUATTRO SETTEMBRE- 4 settembre, ovvero esordio in Nations League. Rimane in dubbio è la sede ospitante. Attualmente la gara dovrebbe disputarsi a Firenze, ma non è certo. La Bosnia è attualmente uno dei Paesi per i quali vale il blocco di ingresso in Italia. Da qui a settembre si vedrà, oppure ipotesi estero come riporta Gazzetta, previo ok dal governo italiano in collaborazione con la Figc.