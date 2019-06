Italia Brasile, Linari e il sogno che va oltre al Mondiale: «L’ho già realizzato». Parla il centrale della Nazionale di Milena Bertolini

Un Mondiale veicolo di un movimento che sta finalmente emergendo: l’Italia di Milena Bertolini lo sta facendo nel modo giusto. La Nazionale femminile, stasera impegnata con il Brasile, ha già guadagnato il pass per gli ottavi di finale.

Il sogno continua, anche – come spiega Elena Linari alla FIFA – ce n’è uno, forse ancora più importante, che è già stato realizzato: «Ancora non sto realizzando quello che abbiamo fatto, è un sogno pazzesco. Un conto è crederci, un conto è riuscirci. Siamo rendendo fiera una Nazione. Sentire i genitori che dicono che vogliono portare le figlie giocare a calcio per noi è la soddisfazione più grande».