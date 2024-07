Italia, Buffon: «Qualificazione Mondiale 2026? Minimo sindacabile»

Gianluigi Buffon è tornato a parlare della Nazionale, eliminata agli ottavi di finale degli Europei contro la Svizzera

Gianluigi Buffon è intervenuto a Sky Sport dopo l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo agli ottavi contro la Svizzera. Ecco le sue dichiarazioni.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Io con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto. In questo periodo abbiamo sempre parlato, c’erano delle cose da migliorare e pensavamo di riuscirci in questi 30 giorni, invece non siamo decollati come speravamo e ci aspettavamo».

OBIETTIVO MONDIALE 2026 – «E’ il minimo sindacale per l’Italia, è l’obiettivo. Dobbiamo fare passi step convincenti e non andare a singhiozzo come abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni».