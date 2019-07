Italia Campione del Mondo, il ricordo degli eroi di Berlino – FOTO

Italia Campione del Mondo, il ricordo degli eroi di Berlino, a tredici anni di distanza da quella magica notte – FOTO

Il 9 luglio di ogni anno, dopo il 2006, assume un sapore particolare per gli appassionati di calcio, e per gli italiani in genere. Tredici anni fa la Nazionale di Marcello Lippi si laureava campione del mondo, battendo in finale la Francia ai rigori.

Una generazione di campioni che è rimasta nell’immaginario collettivo. Ecco, di seguito, il ricordo dei giocatori a distanza di tanti anni da quella mitica serata.

Troppo bello❤️

9 luglio 2006🎉🎉

Grazie a tutti 😍 pic.twitter.com/8Ib4iS0vHP — Francesco Totti (@Totti) July 9, 2019

Oggi come 13 anni fa, una gioia incredibile: Campioni del Mondo! pic.twitter.com/5jzoxD3Ben — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 9, 2019