Italia-Cina, le azzurre della Bertolini all’assalto della “muraglia” per conquistare un posto ai quarti di finale del Mondiale femminile

Per un posto ai quarti di finale, per un posto nella storia. Le azzurre della ct Bertolini scenderanno in campo questa sera, alle ore 18 a Montpellier, per la sfida alla Cina con in palio un posto ai quarti di finale. Primo scontro diretto di un Mondiale femminile che ha visto finora l’Italia splendida protagonista.

Una gara che metterà a dura prova, soprattutto, il reparto d’attacco azzurro. In cui Bonansea e Girelli si sono già prese la copertina una volta a testa, ma nel quale Mauro, Giacinti e Sabatini non hanno ancora trovato la via del gol iridato. Una sfida nella sfida questa sera, contro una “muraglia cinese” che ha incassato una rete soltanto nelle tre partite della fase a gironi.