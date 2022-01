Balotelli Joao Pedro, Mancini può sorridere: i due attaccanti in gol a Coverciano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ct Mancini può sorridere anche senza Immobile: Balotelli e Joao Pedro in gol a Coverciano, Zaniolo provato in due ruoli

Il Ct Mancini in questi due giorni di stage ha potuto lavorare su alcune novità e possibili sorprese in vista dei playoff di marzo contro la Macedonia. Saranno due mesi fondamentali per capire quali giocatori chiamare e quali possono essere determinanti.

Mancini può sorridere per quanto riguarda l’attacco visto che in gol a Coverciano sono andati Balotelli e Joao Pedro, due novità fra le aggiunte dei convocati. Altra situazione da tenere d’occhio è quella di Zaniolo, provato anche nel suo ruolo naturale, ovvero quello di mezz’ala offensiva. Prove Mondiali, dunque, per il Ct a marzo poi capiremo le effettive scelte.