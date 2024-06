Italia, De Siervo SICURO: «Giudizi TROPPO severi, contro la Croazia PASSEREMO noi»

Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulla sfida tra Croazia e Italia agli Europei

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato a margine di un evento a Roma della sfida tra Croazia e Italia agli Europei.

ITALIA – «Ho fiducia nel ct e nei ragazzi. Abbiamo una grande responsabilità, quella del titolo vinto nel 2021, e troppo presto si sono sprecati giudizi negativi. Sarò presente allo stadio contro la Croazia e credo che potrà arrivare un risultato positivo».

ABOLIZIONE DECRETO CRESCITA – «Il tema dell’abolizione del Decreto Crescita ci ha visto fortemente penalizzati creando un danno al sistema nel tempo. Parte dei risultati positivi in termini sportivi che abbiamo ottenuto non è detto che possano essere confermati alla luce di questa miopia che il Governo ha avuto nel non confermare una misura che sosteneva il calcio italiano nel mondo».

SITUAZIONE STADI – «Continua ad esserci collaborazione, anche se su qualche punto non c’è stata perfetta identità di vedute. Le nostre richieste sono state cristallizzate in una relazione che il presidente Casini ha fatto al Senato, all’interno della quale le priorità sono evidentemente collegate a quelli che sono gli elementi fondamentali come gli stadi, ma non solo».