Italia femminile, Bertolini: «Contenta per il rinnovo, il progetto va avanti»

Italia femminile, parla Milena Bertolini: l’allenatrice delle azzurre rimarrà saldamente al comando fino al 2021

Milena Bertolini ha rinnovato il suo contratto con l’Italia femminile: resterà sulla panchina fino al 2021. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Mi fa piacere, vuol dire che il mio lavoro è stato apprezzato. Continua il progetto di 4 o 6 anni».

«Il calcio femminile si è messo in movimento e non torna più indietro. Questa finestra Fifa è particolare perchè le ragazze non hanno partite nelle gambe. Quest partite, contro Georgia e Israele, sono partite trabocchetto».