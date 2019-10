Italia femminile, Bertolini: «Vittoria sofferta, ma sono soddisfatta»

La ct dell’Italia femminile Bertolini ha commentato la prestazione delle azzurre contro Malta: «Vittoria sofferta, siamo sulla strada giusta»

Terza vittoria consecutiva nel girone di qualificazione agli Europei per l’Italia femminile. Vittoria importante ma sofferta contro Malta, come spiega la ct azzurra Milena Bertolini: «È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è sicuramente in crescita rispetto ad agosto».

La Bertolini ha poi aggiunto ai microfoni della FIGC: «Manca ancora un po’ di concretezza ma sono soddisfatta perché siamo sulla strada giusta». Adesso sulla strada dell’Italiac’è la Bosnia, terza forza del raggruppamento.