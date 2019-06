Italia femminile, Boattin parla in vista della sfida contro la Cina, in programma martedì 25 a Montpellier: ecco le sue parole

Lisa Boattin ha parlato ai microfoni della FIGC in vista della sfida con la Cina: «Avevamo bisogno di questo giorno di riposo, abbiamo ricaricato le pile e ora non vediamo l’ora di giocare contro la Cina, una squadra da non sottovalutare».

«È una squadra valida e sarà una sfida bella tosta. Si difendono molto bene e sarà importante realizzare le occasioni che creeremo, dovremmo essere molto ciniche e fredde».