Italia femminile, Bonansea: «Vi racconto la mia doppietta all’Australia»

La protagonista dell’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali di Francia, Barbara Bonansea, ha raccontato così la sua doppietta all’Australia

Nella giornata di oggi, Barbara Bonansea, attaccante dell’Italia femminile e protagonista all’esordio con una doppietta all’Australia ai Mondiali di Francia, è stata intervista ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: «L’esordio al Mondiale è stato pazzesco, ci sono state tante emozioni. Prima la fatica, poi la gioia per la vittoria. Nessuno si aspettava potessimo vincere. Quando segno dico che non ricordo niente, non penso mai a nulla prima di tirare in porta: nella rete dell’1-1 volevo tirare sul primo palo ma sono scivolata e il destino mi ha fatto fare gol. Destino anche nella rete del 2-1, con la Girelli che mi ha detto di andare vicino a lei. Di testa non sono forte e non dovevo essere lì».