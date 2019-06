Italia Femminile, Cernoia: «Nessuna paura: possiamo dare ancora tanto»

Le dichiarazioni di Valentina Cernoia, centrocampista dell’Italia Femminile, a pochi giorni dalla sfida con la Cina

Conferenza stampa per Valentina Cernoia. Ecco le parole della centrocampista dell’Italia Femminile: «E’ molto emozionante passare un compleanno qui. E’ stata la prima volta naturalmente e non poteva esserci occasione migliore. Speravo tanto di passarlo qui perché sapevo che se fossimo riuscite a passare il turno lo avrei festeggiato qui e sono contenta».

Ancora Cernoia: «Io una delle più forti del Mondiale? Non sento la responsabilità. Ho 28 anni ma è da tanto che gioco ai massimi livelli in Italia. Ho avuto anche il tempo di prepararmi bene per il Mondiale. Di cosa non ho paura? Non ho paura di sbilanciarmi e di dire che questa Italia non ha paura e che possiamo ancora mostrare tanto».