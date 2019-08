Il commissario tecnico dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha rinnovato il suo contratto con la Figc fino al 2021

Come riportato dall’ANSA, il ct dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha rinnovato il suo contratto con la Figc per altri due anni, fino al 2021. Bertolini, reduce da un Mondiale concluso con i quarti di finale contro l’Olanda, rimarrà sulla panchina fino agli Europei in Inghilterra.

Da oggi, con il primo raduno della stagione a Coverciano, si inizieranno a preparare le qualificazioni con i prossimi impegni dell’Italia il 29 agosto a Tel Aviv con Israele e il 3 settembre a Tbilisi con la Georgia