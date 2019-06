Valentina Giacinti, attaccante dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza del momento del calcio femminile

Valentina Giacinti ha parlato in conferenza stampa dell’importanza e della crescita del movimento pallonaro al femminile: «Se penso a un mese fa che non ci calcolava nessuno perché pensavano che il calcio femminile non potesse dare emozioni. Non serviva un Mondiale, bastava andare a vedere una partita del calcio femminile».

Ancora Giacinti: «E’ da stupidi non capire l’importanza del calcio femminile, se l’hanno capito in America non capisco perché non debbano capirlo anche altrove».