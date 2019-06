Italia femminile, Giacinti spezza il dominio delle reti bianconere

Italia femminle, Giacinti porta in vantaggio l’Italia contro la Cina: è la prima giocatrice, non della Juve, a segnare in questo torneo

Valentina Giacinti rompe il digiuno e porta in vantaggio l’Italia in una delle partite più importanti della storia della Nazionale femminile italiana. La Giacinti mette a tacere i primi mugugni sulla scarsa vena realizzativa, con un gol importantissimo.

Gol importante, e in qualche modo storico: fino ad ora, per le azzurre, avevano segnato soltanto giocatrici della Juventus Women. Doppietta della Bonansea nella gara inaugurale contro l’Australia, tripletta della Girelli e doppietta per Aurora Galli. Dominio spezzato, quindi, dal gol della rossonera Giacinti.