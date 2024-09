Italia, Frattesi: «Devo ancora CRESCERE, sul ritorno alla Roma rispondo COSì»

Le parole di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e dell’Italia, sul suo futuro. I dettagli

In conferenza stampa da ‘Casa Azzurri’ a Iserlohn, il centrocampista dell’Italia Frattesi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro la Spagna.

EUROPEO – «La delusione è stata grandissima perché non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare, ma siamo qui e pronti a ripartire».

IO VICINO AL RITORNO ALLA ROMA? – «No, mi divertivo a leggere certe cose, ma non c’era niente di vero».

IL TALENTO IN NAZIONALE – «C’è, poi è chiaro che si ci paragoniamo ad altre Nazionali ne abbiamo meno, non prendiamoci in giro. Dobbiamo avere lo spirito che è mancato in Germania, portando a casa il risultato anche senza avere un talento eclatante».

