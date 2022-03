Italia fuori dai Mondiali, Infantino: «Si qualificano in 32 ogni 4 anni, per ora»

Italia fuori dai Mondiali, il presidente FIFA Infantino: «È triste, ma sono le regole: si qualificano in 32 ogni 4 anni, per ora…»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha commentato a Rai Sport l’eliminazione dell’Italia, che per la seconda volta non parteciperà ai suoi Mondiali. Di seguito, le sue parole.

INFANTINO – «Mi viene proprio da piangere. Per tutti gli italiani è triste: è il secondo Mondiale di fila che saltano. Saranno almeno 12 anni di assenza. Penso a quando ero ragazzino, le emozioni dei Mondiali del ’78 e dell’82. Sono cose che ti fanno innamorare del calcio. È triste, ma questo è: si qualificano in 32 ogni 4 anni, per adesso…».